Оценена стоимость строительства комфортной России

На реализацию национального проекта «Жилье и городская среда», предполагающего строительство нового комфортного жилья и благоустройство общественной территории в России, требуется порядка 5–7 триллионов рублей. Такую оценку дал первый заместитель генерального директора группы ЛСР Максим Соколов, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что цель правительства страны — ежегодное строительство и сдача в эксплуатацию 120 миллионов квадратных метров жилых площадей (показатель 2019 года, по прогнозу вице-премьера Виталия Мутко, составит порядка 78–80 миллионов). Для достижения намеченного властями показателя необходимы огромные инвестиции, отметил Соколов.

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По итогам девяти месяцев 2019 года в России было введено в эксплуатацию 42,3 миллиона квадратных метров жилья, сообщал глава Минстроя Владимир Якушев. Это на 7,9 процента выше показателей аналогичного периода 2018-го. Министр отмечал, что проектный комитет национального проекта «Жилье и городская среда» рекомендовал изменить показатели на трехлетний период — с 2019-го по 2021-й — до 75–78 миллионов квадратных метров.

Президент России Владимир Путин в мае 2018 года поставил правительству задачу к 2024-му увеличить объем жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров ежегодно.

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