Назван один из лидеров России по вводу жилья

Краснодарский край находится в тройке лидеров по площади сданного в эксплуатацию жилья. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства, передают «Кубанские новости».

За девять месяцев текущего года на Кубани ввели в эксплуатацию 2,88 миллиона квадратных метров жилья, что на 7,5 процента больше, чем за аналогичный период 2018-го. Это в том числе 358 жилых домов массовой застройки, в которых 43,4 тысячи квартир.

Материалы по теме Дешевые дороги и доступные лекарства Что ждет россиян в ближайшие годы

Краевые власти уходят от точечной застройки, выдавая разрешения на проекты, подразумевающие и благоустройство территории, и строительство социальных учреждений, отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!