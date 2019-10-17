В Чечне начали быстро строить

Чеченские власти в текущем году с опережением графика выполнили мероприятия первого этапа федерального проекта по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра строительства и ЖКХ республики Алиса Ибрагимова.

«Показатель, который должны были достигнуть в 2020 году, мы достигли в этом», — отметила чиновница.

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При этом, согласно данным Фонда ЖКХ, Чечня, как и все регионы Северного Кавказа, в 2019 году еще не приступала к расселению граждан из аварийного жилья. На это Ибрагимова заметила, что соответствующие отчеты составляются по конечным данным о заселенных людях, а в республике сейчас идет процедура оформления документов по передаче жилья в собственность.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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