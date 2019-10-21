В Бурятии расселили 60 человек

Власти Бурятии выполнили план на текущий год по расселению местных жителей из аварийного жилья. Об этом сообщил министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Николай Рузавин, передает ТАСС.

«60 граждан из 1,4 тысячи квадратных метров аварийного жилого фонда расселены», — пояснил он и добавил, что на сегодняшний день выполнены фактически все показатели по данному направлению, а все люди получили выкупную стоимость.

В министерстве подчеркнули, что такое число переселенных граждан было обусловлено суммой выделенных из бюджета средств — 35 миллионов рублей. Кроме того, там заявили, что первая волна расселения завершится только в 2020 году, до конца которого предполагается улучшить жилищные условия еще 238 человек.

Всего, по информации собеседник агентства, площадь непригодного для проживания жилого фонда в регионе составляет 96,6 тысячи квадратных метров, на территории которых проживают около семи тысяч человек.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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