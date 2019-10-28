Сибирякам понравилось благоустройство

Жители Тюменской области в целом довольны благоустройством территории населенных пунктов. Об этом сообщила главный советник департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Галина Табатчикова, пишет агентство «ФедералПресс».

Она отметила, что по показателю положительных ответов данный регион существенно превысил среднероссийский результат и стал первым в УрФО.

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По словам вице-губернатора Тюменской области Сергея Шустова, работы по благоустройству ведутся как в Тюмени, так и в других городах региона — Ишиме, Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске. «В областной столице завершаются работы по ремонту 11 дворовых и 3 общественных пространств. Контракты заключены своевременно, завершение работ запланировано в срок до 1 ноября», — отметил он. Чиновник добавил, что в этом году на соответствующие цели области выделено 1,3 миллиарда рублей.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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