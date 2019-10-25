Мутко похвалил Петербург

Санкт-Петербург играет важнейшую роль в реализации программ национального проекта Жилье и городская среда. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Виталий Мутко на совещании в Смольном с участием губернатора города Александра Беглова, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

«Петербург очень много строит. В прошлом году вошел в тройку [лидеров] по вводу жилья, более 3,5 миллиона квадратных метров», — отметил вице-премьер.

Материалы по теме Дешевые дороги и доступные лекарства Что ждет россиян в ближайшие годы

В текущем году, по словам Мутко, этот показатель должен быть на этом же уровне. Также он похвалил работу городских властей по благоустройству.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!