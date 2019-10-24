Назван способ преуспеть в расселении россиян

В Амурской области в текущем году досрочно расселили граждан из аварийного жилья. Об этом ТАСС сообщил министр ЖКХ региона Сергей Гордеев.

По его словам, такого результата удалось достичь благодаря грамотной работе муниципалитетов.

«Также заблаговременная защита заявки позволила Приамурью уже приступить к реализации второго этапа программы [расселения], начать аукционные процедуры и обеспечить его успешную реализацию», — отметил чиновник.

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На работы по переселению граждан из аварийного жилья в 2020–2021 годах Амурская область получит из Фонда ЖКХ 572,1 миллиона рублей, еще 17,7 миллиона будут выделены из регионального бюджета. В эти сроки будут расселены свыше 500 жителей четырех муниципалитетов.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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