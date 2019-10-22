В Югре появилась первая умная квартира для инвалида

В Ханты-Мансийске оборудовали первую в Югре умную квартиру для инвалида-колясочника. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Подобную практику планируется распространить на весь регион в ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда», отмечается в публикации.

«При поддержке администрации Ханты-Мансийска квартира местной жительницы инвалида-колясочника Ирины Башмаковой была переоборудована в соответствии с ее потребностями: расширены дверные проемы, установлена автоматическая входная дверь, освещение квартиры, кровать с подъемником, рулонные шторы — все на дистанционном управлении, также под специальные нужды оснащена ванная комната», — рассказали в администрации.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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