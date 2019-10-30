Стандарт развития территорий захотели дополнить технологиями

Федеральный стандарт комплексного развития территорий (КРТ), разработанный КБ «Стрелка», могут дополнить технологиями «Умного города». Об этом «Интерфаксу» сообщил президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий.

«Сейчас идет активное обсуждение стандартов комплексного развития территорий, которые разработаны были для ДОМ.РФ "Стрелкой". Мы участвовали в этих обсуждениях и внесли свои предложения, в том числе по внедрению технологий "Умного города"», — отметил он.

Работа над стандартом КРТ, как отмечали в Минстрое, может быть завершена в 2020 году. Его разработка велась с 2016 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По словам партнера КБ «Стрелка», руководителя направления «Стратегия развития территорий» Алексея Муратова, необходимость разработки данного стандарта связана с тем, что действующие в стране правила сильно устарели и привел в пример однотипное жилое строительство.

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