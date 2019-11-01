Объявлен лидер индекса качества городской среды в России

Москва получила максимальное число баллов при оценке индекса качества городской среды крупнейших городов России, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минстроя.

Столица набрала 276 баллов из 360 возможных в категории «Крупнейшие города, находящиеся в условно комфортном климате». Вторую строчку занял Санкт-Петербург (238 баллов), третью — Екатеринбург (191). По 190 баллов получили Нижний Новгород и Казань.

Замер проводился по 36 индикаторам, рассказал глава Минстроя Владимир Якушев. По каждому из них город мог получить максимум 10 баллов.

Проекты благоустройства в российских регионах реализуются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который рассчитан до 2024 года и предполагает финансирование в объеме более одного триллиона рублей. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды».

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