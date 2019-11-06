В Приморье благоустроили парк

В приморском поселке Пограничный благоустроили парк имени Валентина Котельникова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Работы велись по национальному проекту «Жилье и городская среда».

«Парк имени Валентина Котельникова — не только одно из любимых мест отдыха жителей районного центра, здесь также расположен мемориал воинской славы», — отметили чиновники.

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В парке заменили бордюры, уложили новый асфальт на дорожках, смонтировали новую систему освещения и установили лавочки. «Люди везде хотят жить в уюте, независимо от того, крупный город или небольшое поселение. И задача властей всех уровней реализовать эту задачу», — заключила врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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