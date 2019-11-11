В Барнауле начали выбирать объекты для благоустройства

На сайте администрации Барнаула стартовало интернет-голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2020 году за счет бюджета.

Необходимо выбрать три объекта из 44. Голосование продлится до 25 ноября, затем его итоги подведет общественная комиссия.

Работы будут проводиться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды», входящей в национальный проект «Жилье и городская среда».

Материалы по теме Дешевые дороги и доступные лекарства Что ждет россиян в ближайшие годы

Как отмечает агентство «Банкфакс», в список попали такие «интересные и крупные» объекты, как Мизюлинская роща, аллея по улице Малахова, парки «Юбилейный», «Центральный», «Обской бульвар» и «Изумрудный», набережная речного вокзала, Демидовская площадь и сквер Пушкина. В лидеры выбились Мизюлинская роща и парк «Изумрудный».

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!