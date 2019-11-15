Мутко подсказал способ увеличить продажи жилья

Строительство социальной инфраструктуры позволяет поднять спрос на новое жилье, сказал вице-премьер Виталий Мутко в ходе поездки в Пермь. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сегодня посмотрели микрорайон, где планируется вложение денег субъекта Федерации, федеральных денег и средств инвестора, там будет строиться школа. Школа строится — продажа жилья на 15-20 процентов улучшается», — отметил чиновник, курирующий национальный проект «Жилье и городская среда».

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По его словам, перед Пермским краем, как и перед всей страной, стоят амбициозные задачи в области строительства.

Виталий Мутко возглавляет правительственную комиссию по комфортной городской среде. На площадке комиссии будут синхронизироваться мероприятия федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Жилье и городская среда») с мерами, реализуемыми в рамках других нацпроектов. Основной задачей строительного национального проекта является ввод 120 миллионов квадратных метров жилья в год, сейчас этот показатель составляет 78-80 миллионов ежегодно.

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