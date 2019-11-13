На Сахалине построят миллион квадратных метров жилья

В Южно-Сахалинске в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» построят новые жилые кварталы общей площадью 1,1 миллиона квадратных метров. Это будет сделано до 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«В ближайшую пятилетку южно-сахалинский жилфонд должен вырасти на 20 процентов», — отметили власти.

Материалы по теме Дешевые дороги и доступные лекарства Что ждет россиян в ближайшие годы

Ежегодно в эксплуатацию будет сдаваться от 190 до 250 тысяч квадратных метров жилья. «Больше трети от этого объема составляет социальное жилье для переселенцев из аварийного фонда и арендное — для востребованных специалистов», — добавили в пресс-службе.

Помимо жилья, будут построены новые детские сады, школы, поликлиники, спортивные и культурные объекты.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!