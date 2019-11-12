Определен план расселения граждан в Тульской области

Программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Тульской области будет проходить в шесть этапов, пишут «Тульские известия».

В первый этап вошли восемь муниципалитетов: Веневский, Заокский, Кимовский и Узловский районы, города Алексин, Донской и Новомосковск, а также Тула. Данная стадия охватывает 2019 и 2020 годы. На реализацию первого этапа предусмотрено финансирование в объеме 809 миллионов рублей.

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До 2024 года в регионе предстоит расселить 5,4 тысячи человек.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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