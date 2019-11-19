Еще один российский регион выполнил план по расселению граждан

Пермский край выполнил план по расселению граждан из аварийного жилья на 2019 год, сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на Минстрой.

Объем расселенного аварийного жилья составил более 50 тысяч квадратных метров. Планируется, что до конца года он будет увеличен до 90 тысяч.

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Губернатор края Максим Решетников, как напоминает издание, отмечал важность в этой работе национального проекта «Жилье и городская среда»: «Без нацпроекта мы бы сами никогда не замахнулись на такие объемы расселения, и о ликвидации всего аварийного фонда за шесть лет никогда бы и речи не шло».

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в нацпроект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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