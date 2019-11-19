Еще один российский регион выполнил план по расселению граждан

Пермский край выполнил план по расселению граждан из аварийного жилья на 2019 год, сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на Минстрой.
Объем расселенного аварийного жилья составил более 50 тысяч квадратных метров. Планируется, что до конца года он будет увеличен до 90 тысяч.
Губернатор края Максим Решетников, как напоминает издание, отмечал важность в этой работе национального проекта «Жилье и городская среда»: «Без нацпроекта мы бы сами никогда не замахнулись на такие объемы расселения, и о ликвидации всего аварийного фонда за шесть лет никогда бы и речи не шло».
Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в нацпроект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.