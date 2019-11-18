В российском регионе облагородили 136 дворов

В Удмуртии за текущий год удалось выполнить план по благоустройству дворов и общественных территорий. Об этом сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Дмитрий Сурнин, передает ТАСС.

По его словам, в частности, в республике привели в порядок 136 дворов и 89 общественных пространств. Министр подчеркнул, что в 2017-м и 2018 годах в рамках программы благоустроили почти 450 дворов и 87 общественных пространств.

«В основном работы ведутся по дворовым территориям на дорожной сети, но (...) постоянно подчеркивается необходимость проведения работ более комплексного включения и дворовых площадок как спортивных, так и детских», — пояснил Сурнин.

Отмечается, что на эти цели было выделено более 570 миллионов рублей.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!