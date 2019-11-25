Тюменцам пообещали сотни новых квартир

В Тюменской области в 2020 году более 2,5 тысячи семей смогут улучшить свои жилищные условия в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор, пишет агентство «ФедералПресс».

«Около 1,8 тысячи домов в 23 городах и районах; свыше 2,9 тысячи внутридомовых инженерных систем, примерно 700 крыш, 400 фасадов, 90 лифтов. Это и есть человеческое измерение национального проекта», — сказал Моор, подводя итоги работ в минувшем сезоне.

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В ближайшие годы тюменские власти планируют расселить граждан, проживающих в аварийном жилье на площади 150 тысяч квадратных метров, отмечает «ФедералПресс».

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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