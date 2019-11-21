В Саратове определили бюджет на благоустройство

В Саратовской области в 2020 году будет направлено 747 миллионов рублей на благоустройство в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

«На эти средства планируется благоустроить не менее 101 общественной территории, а также дворы», — сказал глава областного Минстроя Павел Мигачев.

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Объекты благоустройства будут выбраны до 1 декабря текущего года в ходе голосования, в котором примут участие сами жители. Также до Нового года в регионе благоустроят 75 общественных территорий во всех муниципальных образованиях области.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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