В Волгограде представили лучшие проекты благоустройства

На выставке на «Волгоград Арене» представили лучшие практики благоустройства общественных пространств и дворов, сообщает сетевое издание «Городские вести».

В регионе завершены 162 проекта, сообщили на расширенном заседании межведомственной комиссии. Так, в селах завершились 94 проекта благоустройства из 110 запланированных на текущий год. В городах закончились работы в рамках 38 проектов из 54.

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В следующем году субсидии на благоустройство получат 19 городов и сел Волгоградской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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