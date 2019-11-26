В Осетии обустроят сотни дворов

В Северной Осетии по национальному проекту «Жилье и городская среда» будут благоустроены 632 дворовых территории, сообщает ТАСС. Работы будут выполнены к 2025 году.

Также власти благоустроят 157 общественных территорий.

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В текущем году на программу выделено более 236 миллионов рублей. Объем работ выполнен на 73 процента. Согласно плану, во дворах обновят дороги и тротуары, установят бордюры, лавочки, урны и освещение.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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