Самарцев начали расселять из аварийного жилья

В Самаре приступили к работам по расселению граждан из аварийного жилья, сообщает НИА «Самара».

Комиссия оценивала качество приобретенных жилых помещений для граждан. Задачу усилить работу по национальному проекту Жилье и городская среда, в который входит и программа по расселению россиян, поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

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«Уже в 2019 году должно быть расселено вдвое больше, чем в прошлом году. В 2020 году эти объемы нужно увеличить еще в три раза, увеличив до 30 тысяч квадратных метров объемы расселяемого непригодного жилья», — сказал он.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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