Дмитрий Артюхов позвал лучших учителей страны на Ямал

В 2020 году на Ямале начнется большая программа по созданию образовательных учреждений. В планах администрации Ямало-ненецкого автономного округа (ЯНАО) построить 28 объектов как минимум на 15 тысяч мест. Кроме того, стартует реновация капитальных школ, построенных в 1980-1990 годы. Они должны превратиться в современные образовательные пространства. В программу попадут 58 образовательных учреждений, в 2020 году начнется проектирование 15 пилотов. Об этом рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе прямой линии на региональном телевидении.

«Это большая программа, в том числе и на замену существующих деревянных школ, чтобы со временем полностью уйти от этого. Это хорошие объекты, где-то они будут знаковые, мощные. В том же Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске запланированы крупные школы более 1 тысячи мест. Это будут новые центры знаний, мы ставим задачу перед строителями — делать их по самому современному слову, с красивыми атриумами, чтобы их можно было использовать под любые цели», — подчеркнул Дмитрий Артюхов. По мнению главы региона, очень важно, чтобы это были не только кабинеты, но и пространства, где детям было бы комфортно находиться. Именно такие школы администрация региона намерена строить. Одна из них, на 800 мест уже спроектирована — стройка начнется в первые месяцы нового года.

«Мы приняли решение в трех наших городах — Новом Уренгое, Ноябрьске и Салехарде, создать арт-резиденции для молодежи. Это комфортные современные центры. Там есть все, в чем нуждаются молодые люди: студии звукозаписи, где можно делать монтаж фильмов, музыки, пространство для развития, самый широкий набор разных форматов. Это будут интересные, содержательные места. Будем приглашать туда авторитетных спикеров, чтобы они настраивали молодёжь на позитив в части спорта, саморазвития», — рассказал Дмитрий Артюхов. Кроме того, скоро откроется центр единоборств в столице региона.

с 2029 года на Ямале года специалисты бюджетной сферы будут получать надбавки с первого дня работы. «Часто приходилось сталкиваться с этой проблемой в переговорах с хорошим врачом, которого мы хотим заманить, с учителем, которого мы сильно ждем в новой школе. Мы сейчас 28 школ построим, туда еще учителей надо найти, — подчеркнул Дмитрий Артюхов. — Они смогут претендовать на достойную зарплату, не ожидая несколько лет. Для многих людей, которые решают ехать на север, открывать интересную для них страницу, это станет серьезным аргументом за приезд на Ямал».

По всему округу будет строиться новое жилье, не станут исключением и национальные поселки, отметил глава региона. Дмитрий Артюхов отметил, что в рамках «Народной программы» право переехать в комфортные условия получат, в первую очередь, пожилые тундровики. В 2020 году начнется строительство дома на 24 квартиры в Аксарке и такого же дома в Белоярске. Есть планы по возведению жилого дома на 48 квартир в Сеяхе. Дмитрий Артюхов подтвердил, что в ближайшие пять лет будет расселен один миллион квадратных метров аварийного фонда жилья. Это в 4 раза больше обязательств округа в рамках нацпроекта. Переехать в новые квартиры смогут не менее 20 тысяч семей.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел итоговый «Прямой эфир» 2019 года. Он транслировался на страницах главы региона в социальных сетях Instagram, «Вконтакте» и «Одноклассники», на телеканалах округа. До и во время эфира Дмитрию Артюхову поступило 3 743 вопроса от жителей региона. За 2,5 часа «Прямого эфира» губернатор ответил на более чем 40 вопросов. Прямую трансляцию в социальных сетях губернатора посмотрело не меньше 18 тысяч человек.