Названы регионы с самыми высокими зарплатами врачей

Самые высокие зарплаты врачей в России зафиксированы на Чукотке, где в среднем доктора получают 187,9 тысячи рублей. Это следует из отчета Росстата по итогам января-сентября 2019 года.

В пятерку лидеров по размеру зарплат также входят Ямало-Ненецкий автономный округ (182,7 тысячи рублей), Ненецкий автономный округ (166,7 тысячи рублей), Сахалин (158 тысяч рублей) и Москва (142,4 тысячи рублей).

Самые маленькие зарплаты зафиксированы на Северном Кавказе. Так, в Ингушетии средняя зарплата врачей составляет 43,4 тысячи рублей, в Северной Осетии — 44,7 тысячи рублей, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии — 45 тысяч рублей, в Дагестане — 45,3 тысячи рублей.

Средняя зарплата врачей по стране составляет 79 тысяч рублей в месяц. По данным Росстата, за первые девять месяцев 2019 года этот показатель увеличился на семь процентов.

Ранее сообщалось, что на Чукотке также зафиксированы самые высокие зарплаты учителей в России. Преподаватели там в среднем получают 99 тысяч рублей.

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