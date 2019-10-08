Губернатор Ямала пообещал поддержку успешным участникам конкурса «Лидеры России»

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов призвал жителей округа активнее участвовать в конкурсе управленцев «Лидеры России», третий сезон которого стартовал 4 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Конкурс, по словам главы региона, дает много возможностей для саморазвития, карьеры и поиска новых друзей. «В прошлом году Ямал был одним из самых активных регионов. Я уверен, что в этом году будет так же. Призываю всех ямальцев участвовать в «Лидерах России». Это, действительно, интересно и полезно», — подчеркнул Дмитрий Артюхов. — Важно сказать, что это конкурс не только для молодых и амбициозных. Я встречал на конкурсе и состоявшихся управленцев, которые просто хотят чего-то нового. И не всегда речь идет о повышении или переводе на госслужбу. Порой, самое важное — знакомство и возможность общаться с интересными людьми».

Дмитрий Артюхов также сообщил, что округ продолжит поддержку ямальских финалистов и полуфиналистов конкурса. По итогам третьего сезона они получат образовательные сертификаты на сумму в 230 тысяч рублей каждый. Впервые сертификаты вручали в 2019 году по инициативе губернатора Ямала. Деньги целевые, потратить их можно на обучение по программам профессионального и дополнительного профессионального образования. На сегодняшний день правом на получение образовательного гранта воспользовались 16 человек, 13 – уже проходят обучение.