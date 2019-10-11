Губернатор Ямала удивил международное сообщество рассказом о Ямале

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов выступил на пленарном заседании Ассамблеи Полярного круга в Исландии с докладом, в котором рассказал о том, как можно достичь баланса интересов разных сторон при освоении Арктики и как преуспел в этом Ямал.

Выступление главы округа вызвало большой интерес у делегатов ассамблеи — ему было задали множество вопросов, в том числе весьма острых, на которые Дмитрий Артюхов отвечал аргументировано, дипломатично, а иногда и с чувством юмора, отметили присутствовавшие на форуме. Губернатор Ямала стал единственным из глав регионов России, выступившим на пленарной дискуссии наравне с премьер-министрами Исландии, Финляндии, Гренландии.

Ассамблея Полярного круга — самая значимая конференция на высшем уровне по вопросам Арктики. Проходит ежегодно в Рейкьявике и объединяет людей, представляющих национальные правительства от США до Китая, коренные народы, университеты, компании, экологические организации.

Глава региона встретился с президентом Исландии Гвюдни Йоуханнессоном. На встрече с главой государства Дмитрий Артюхов говорил о роли Ямала в освоении Северного морского пути и также рассказал о реализации поручения президента России Владимира Путина увеличить грузопоток на этой магистрали до 80 миллионов тонн в 2024 году.

«Мы с большим интересом наблюдаем за увеличением объема грузоперевозок по СМП, это открывает нам новые перспективы судоходства, в том числе, в Северной Америке. Исландия сейчас также является страной-председателем в Арктическом экономическом совете. Предлагаем в рамках работы, которую ведет этот международный орган, выработать общую политику по организации безопасного движения судов, урегулированию возможных кризисов», — заявил Гвюдни Йоуханнессон.

Глава Исландии выступает за общую политику по организации безопасного движения судов и урегулированию возможных кризисов в Арктическом регионе. Ранее СМИ цитировали посла Исландии в России Берглинд Асгейрсдоттир, говорившую что страна рассматривает создание крупного международного порта на северо-востоке Исландии именно в контексте Северного морского пути.

По сообщениям с форума, Дмитрий Артюхов приехал в Исландию не только для участия в ассамблее, но и для того, чтобы самому посмотреть, как в этой северной стране устроена комфортная среда для жителей, работает социальная и образовательная сфера. Глава региона уделяет много внимания повышению комфортности городов и поселений в округе. Так 2019 год на Ямале объявлен годом благоустройства. В ЯНАО в ближайшие пять лет будут построены и введены десятки социальных объектов, в том числе около 30 детских садов и 23 школы".