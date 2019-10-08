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Дмитрий Артюхов в прямом эфире рассказал ямальцам о решении их главных проблем

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Дмитрий Артюхов (слева)

Губернатор Ямала в очередной раз провел прямой эфир с подписчиками в своем аккаунте социальной сети Instagram. За 55 минут эфира ему прислали 546 вопросов.

Отвечал губернатор на самые наболевшие. В лидерах — вопросы о жилье. «Хватит обманывать и называть дома по факту аварийные чем-то пригодным для жизни», — заявил Дмитрий Артюхов и добавил, что их надо сносить и расселять как можно быстрее.

Артюхов также дал поручение вернуть в очередь на земельные участки семьи, выбывшие из нее из-за достижения детьми предельного возраста.

Ответил глава региона и на вопрос, когда будет построен мост через реку Пур — в регионе его возводит инвестор, без бюджетных затрат. Построят с опережением в год. «То есть не в 2021 году, а уже в следующем — 2020-м мы сможем по нему торжественно проехать», — уточнил Артюхов.

Всего на прямой эфир с губернатором от жителей Ямала поступило 1190 вопросов. «Артюхов, как персона, собирает практически аналогичное количество вопросов, что и целый медиахолдинг, организующий его "прямую линию"», — прокомментировал новость руководитель Центра общественно-политических проектов Константин Листратов. «Аудитория ямальского губернатора в одном только Instagram — 44 тысячи подписчиков, около 15 процентов всех пользователей соцсетей в регионе», — подчеркнул эксперт.

Количество вопросов, поступивших за неделю на прямой эфир Артюхова в его Instagram, сопоставимо с количеством вопросов, собранных перед и во время традиционного формата — двухчасового телеэфира, состоявшегося в декабре 2018 года.

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