Российские военные успешно очистили загрязненные территории в Арктике

Российские военнослужащие, которых привлекли к работам по устранению экологического ущерба в Арктической зоне, справились «блестяще». Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

«Наши военнослужащие блестяще справились с поставленной задачей. Очищено свыше 113 тысяч квадратных километров загрязненной территории», — сказал он. Работы велись на архипелаге Новая Земля, островах Котельный и Врангеля, в районе аэродрома Алы-кель.

Ранее сообщалось, что глава Ямала Дмитрий Артюхов посетил остров Вилькицкого и принял участие в очистке его территории от мусора. «Волонтеры третий год проводят здесь экологическую уборку. Мы видим, что многое сделано. У нас есть опыт, полученный на острове Белом, когда нам удалось собрать свыше тысячи тонн металлолома. Здесь, к сожалению, задач не меньше. Убираться предстоит еще много», — сказал Артюхов.

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