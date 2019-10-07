На Ямале открылся виртуальный концертный зал

В Новом Уренгое открылся виртуальный концертный зал с трансляциями из Московской филармонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Открытие виртуального концертного зала в Детской школе искусств имени Сергея Рахманинова — знаковое событие для Нового Уренгоя. Это мощный рывок в развитии культуры как важной сферы, формирующей будущее человека, его внутренние нравственные устои», — сказал врио заместителя главы администрации города Михаил Терещенко.

Для премьерного показа выбран третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова в исполнении народного артиста России Дениса Мацуева.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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