В российском регионе открыли первую модельную библиотеку на селе

В станице Дондуковская Гиагинского района Адыгеи открылась первая в республике модельная библиотека. Об этом сообщила первый заместитель министра культуры региона Ольга Гавшина, передает ТАСС.

«Теперь жители станицы (..) смогут найти подходящую литературу — как в бумажном формате, так и на цифровом носителе», — рассказала она. По ее словам, прежняя библиотека была реконструирована в современный информационный, культурный и коммуникационный центр.

Отмечается, что в здании организованы три зоны — справочно-информационная, свободного доступа и тишины. Кроме того, в учреждении появилось более десятка компьютеров с доступом к Национальной электронной библиотеке и современным информационным ресурсам, планшеты, ноутбук и мультимедийная техника.

Гавшина уточнила, что в рамках обновления библиотечного фонда было закуплено порядка 4,3 тысячи новых книг — отечественная и зарубежная классика, современная и отраслевая литература. Ожидается, что число посетителей учреждения вырастет в разы.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!