На Колыму завезли девять новых пианино

В детских школах искусств Магаданской области появились новые пианино. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

Отмечается, что всего было приобретено девять музыкальных инструментов. Первая партия уже доставлена в учебные заведения, поступление второй ожидается до конца текущего года.

Так, новые пианино получат школа искусств имени Владимира Барляева, хоровая школа, музыкальная школа, школа искусств, а также Хасынская школа искусств. Общая сумма затрат составила четыре миллиона рублей.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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