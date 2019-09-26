Российским шахтерам открыли доступ к культуре

Первый в Кемеровской области виртуальный концертный зал открылся в шахтерском городе Белово. Об этом сообщили ТАСС в городской администрации.

Там уточнили, что в городе, где проживают около 130 тысяч человек, нет театров, филармонии и цирка, и многим жителям, желающим посетить культурное учреждение, приходилось ездить в областной центр Кемерово, который находится на расстоянии 120 километров. «Благодаря открытию виртуального концертного зала, у жителей появится возможность смотреть филармонические концерты и театральные постановки, не выезжая за пределы города», — отметили в мэрии.

На создание в Белово виртуального концертного зала был выделен почти 1 миллион рублей. На эти средства в здании местного дома культуры установили необходимое мультимедийное оборудование. Также туда провели скоростной интернет. В результате теперь там можно демонстрировать видеозаписи или вести онлайн-трансляции знаковых федеральных и региональных концертов, театральных показов и других культурных мероприятий. По случаю открытия зала уже прошел первый благотворительный показ — горожане смогли увидеть трансляцию спектакля-сказки Московской государственной филармонии «Приключения фунтика» в сопровождении симфонического оркестра.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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