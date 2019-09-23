Приморцы посетят петербургский музей при помощи VR

Во Владивостоке в четвертый раз стартовал фестиваль «Дни Эрмитажа». Об этом сообщила директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко, передает ТАСС.

Так, в программе мероприятия предполагается посещение Зала Юпитера петербургского музея при помощи VR-технологий в виртуальной модели Галереи истории древней живописи.

«Посетители смогут оказаться под самым потолком музея и рассмотреть картины более детально, используя виртуальные средства», — указано в сообщении.

Кроме того, в рамках акции предусмотрена серия уникальных занятий для слепых и слабовидящих детей, а также выставка «Уединение. Эрмитаж ночью» фотографа Эрмитажа Юрия Молодковца.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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