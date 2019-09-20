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В Забайкалье сразятся в игре с бараньими лодыжками

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В поселке Агинское Забайкальского края открылся фестиваль бурятского языка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Агинского бурятского округа, передает ТАСС.

Отмечается, что участники мероприятия в течение месяца будут соревноваться в знании местных традиций и языка. Всего запланировано более двух десятков крупных акций, среди которых конкурс чтецов дошкольного возраста и исполнителей бурятских песен, диктант, а также чемпионат по настольной игре «Шагай наадан», в которой используются бараньи лодыжки.

Кроме того, в местных детских садах запланирована неделя бурятского анимационного кино и фестиваль детского ёхора (национального танца, схожего с хороводом — прим. «Ленты.ру»). В завершение в округе проведут научно-практическую конференцию.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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