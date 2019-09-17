В российском регионе устроят виртуальные концерты

В 2020 году в Чувашии откроют два виртуальных концертных зала в рамках нацпроекта «Культура». Об этом во вторник, 17 сентября, сообщается на официальном портале органов власти республики.

Как отмечается, средства на создание виртуальных залов были распределены Минкультуры России по итогам конкурсного отбора, на участие в котором поступило 257 заявок из 68 регионов. В результате победителями конкурса были признаны 80 учреждений в 80 городах, в том числе Алатырская и Козловская детские школы искусств Чувашии.

Выбранные учреждения получат из федерального бюджета 2 миллиона рублей. Деньги направят на покупку технического и технологического оборудования, необходимого для оснащения виртуальных концертных залов.

На реализацию нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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