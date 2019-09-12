Российскому региону выдали 82 пианино

В детских школах искусств Кузбасса появилось 82 новых пианино отечественного производства «Тульская гармонь». Об этом сообщила начальница областного департамента культуры и национальной политики Марина Евса, передает ТАСС.

«Важно, что пианино поступили именно сейчас, в начале учебного года. Это значит, что начинающие юные музыканты с первых занятий смогут почувствовать инструмент наилучшего качества», — подчеркнула собеседница агентства.

Отмечается, что Кемеровская область, таким образом, стала одним из первых российских регионов, куда были поставлены инструменты в рамках совместного проекта Минпромторга и Минкультуры России. Общая сумма затрат составила более 30,5 миллиона рублей.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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