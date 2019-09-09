В российской станице капитально отремонтируют дом культуры

В станице Николаевская Наурского района Чечни проходит полномасштабный комплекс восстановительных работ в местном доме культуры. Об этом сообщается на сайте Минкультуры республики.

В ведомстве пояснили, что учреждение отремонтируют от фундамента до кровли, а также возведут в его составе дополнительные помещения для персонала, библиотеки и зал для занятий хореографией.

Отмечается, что также обновленное культурное заведение будет открыто в текущем году в станице Калиновская. «Дом культуры преобразится кардинально. Работы идут как внутри, так и снаружи», — указано в сообщении.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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