Медведев объявил о поддержке культуры

Средства, выделяемые в рамках национального проекта «Культура», пойдут на развитие кинематографа, поддержку музеев, театрально-образовательных и музейных комплексов в разных регионах России. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщают «Вести Экономика».

«Продолжим строить и ремонтировать сельские дома культуры, что действительно исключительно важно, и заниматься сохранением объектов культурного наследия», — сказал он.

Глава правительства добавил, что власти также продолжат выделять средства на строительство и реконструкцию стадионов, спортивных площадок, в том числе в селах, оздоровительных комплексов и ледовых дворцов.

В нацпроект «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей, включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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