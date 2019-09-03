В Китае полюбили российское кино

Российское кино занимает четвертое место по популярности в китайских кинотеатрах. Об этом сообщил руководитель аппарата правительства России Константин Чуйченко, передает ТАСС.

По его словам, еще пять лет назад в Китае почти не было российских фильмов. Он уточнил, что в настоящее время отечественные картины находятся в числе ведущих, опережая французские, южнокорейские, итальянские и испанские ленты.

Отмечается, что во Владивостоке проходит Пятый форум СМИ России и Китая в рамках Восточного экономического форума. Российскую делегацию на мероприятии представляет Чуйченко, китайскую — заместитель заведующего отделом пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая, начальник пресс-канцелярии Госсовета КНР Сюй Линь.

В нацпроект «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей, включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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