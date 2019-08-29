Российскому ансамблю дали грант на возрождение традиций

Дагестанский фольклорно-хореографический ансамбль «Эхо Гор» стал лауреатом конкурса любительских творческих коллективов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Об этом сообщил хореограф, заслуженный артист Дагестана Даудбек Гасанов, передает ТАСС.

По его словам, ансамблю выдали грант в размере двух миллионов рублей на возрождение культуры малочисленных народностей региона. «У нас в программе ногайский, рутульский танцы, заканчивается постановка табасаранского танца, идет работа над цахурским и агульским танцами», — пояснил Гасанов.

Собеседник агентства рассказал, что артисты отправятся в дальние аулы, чтобы изучить забытые традиции. В частности, это позволяет вспомнить старые мелодии, сшить костюмы по старым образцам, восстановить инструменты. «Когда такой материал собран, намного легче работать над хореографическим номером», — пояснил он.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!