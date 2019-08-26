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Под Новгородом отремонтировали полувековой дом культуры

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В деревне Взвад Старорусского района Новгородской области завершили работы по восстановлению местного дома культуры. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры, передает ТАСС.

В учреждении, которому в текущем году исполняется 50 лет, отремонтировали зрительный зал площадью 360 квадратных метров, рассчитанный на сто мест, а также фойе.

«Для нас это очень важное событие. Дом культуры — единственное место, где местные жители проводят свой досуг», — рассказала директор дома культуры Нина Рагозина. По ее словам, всего во Взваде проживают 682 человека, около половины из них ежемесячно посещают культурное заведение.

Всего на ремонтные работы потрачено 1,2 миллиона рублей из федерального, областного и сельского бюджетов.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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