В российском музее оцифруют скелеты пситтакозавров и древних крокодилов

На базе коллекции археологических находок, собранной в Кемеровском областном краеведческом музее, создадут мультимедиа-гид. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, передает ТАСС.

Для этого до конца года планируется оцифровать около 40 экспонатов, в частности, из палеонтологической и геологической коллекции, в их числе скелеты пситтакозавров сибирских (буквально — «ящериц-попугаев», обитавших около 130 миллионов лет назад), а также скелеты древних крокодилов.

Отмечается, что посетители музея смогут получить дополнительную информацию об экспонатах в специальном бесплатном приложении. «Создание в Кузбассе мультимедиа-гидов с поддержкой дополненной реальности позволит жителям и гостям Кузбасса ближе познакомиться с уникальными произведениями истории, культуры и искусства в современном и удобном формате», — считает начальник департамента культуры и национальной политики региона Марина Евса.

Большая часть экспонатов Кемеровского музея была найдена на территории Шестаковского комплекса в Чебулинском районе Кузбасса, где за 60 лет были обнаружены различные останки древних животных — от мелких динозавров до 30-метровых растительноядных динозавров зауроподов.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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