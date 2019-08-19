В «Северном Артеке» под Магаданом появится спорткомплекс за 800 миллионов

Спортивно-оздоровительный комплекс за 792 миллиона рублей будет построен на территории лагеря «Северный Артек» под Магаданом. Деньги выделят в рамках нацпроекта «Демография», передает ТАСС.

Материалы по теме Дешевые дороги и доступные лекарства Что ждет россиян в ближайшие годы

Как рассказал руководитель областного департамента физической культуры и спорта Борис Хейнман, в настоящий момент проходит госэкспертиза проекта, а сам комплекс «войдет в федеральный проект "Спорт — норма жизни"».

По словам чиновника, в комплексе будет 25-метровый плавательный бассейн с пятью дорожками, универсальный зал с трибунами на 250 мест, тренажерный зал, "сухой" зал для подготовки пловцов, раздевалки, сауна, медблок и прочие помещения. «Заниматься в комплексе смогут не только ребята, отдыхающие в "Северном Артеке", но и все жители Магаданской области», — сказал руководитель областного департамента физической культуры и спорта.

«Северный Артек» — это крупнейший оздоровительные лагерь в Магаданской области, который работает с 1947 года.

На национальный проект «Демография» до конца 2024 года будет направлено 3105,2 миллиарда рублей. Одной из целей проекта является увеличение доли детей и молодежи до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Сейчас физкультурой занимаются 77,2 процента молодых людей, в 2024 году их должно быть 86 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!