Сибирскую молодежь обеспечат культурной жизнью

Кемеровская область получит в 2019 году дополнительно 15 миллионов рублей на создание еще двух модельных библиотек на территории региона. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщила ТАСС начальник областного департамента культуры и национальной политики Марина Евса.

По ее словам, новые библиотеки появятся в Гурьевском и Прокопьевском районах области. Их оснастят скоростным интернетом и укомплектуют новыми библиотечными фондами, также посетителям обеспечат доступ к Национальной электронной библиотеке. Кроме того, на базе модельных библиотек откроются дискуссионные клубы и будут проходить культурные и образовательные мероприятия

«Для сельских территорий малых городов Кузбасса эти современные, комфортные библиотечные пространства станут центром досуговой и культурной жизни, молодежь получит доступ к проверенным, качественным знаниям и компетенциям. Мы сможем новую коммуникативную среду, что, безусловно, повысит интерес к библиотекам», — отметила Евса.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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