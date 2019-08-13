В российском регионе начнут показывать виртуальные концерты

В Калужской области в декабре текущего года планируется открыть восемь виртуальных концертных залов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

Так, специализированное оборудование уже подготовлено к запуске в доме культуры поселка Середейск Сухиничского района, Тарусской картинной галерее, а также в библиотеке Жиздринского района.

Отмечается, что в новых заведениях с высоким качеством звука и изображения будут транслироваться концерты академической музыки в Москве. Посещение показов сделают бесплатным для всех желающих.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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