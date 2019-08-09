Российский губернатор потребовал от чиновников результатов

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов потребовал конкретных результатов по освоению средств, выделенных по национальному проекту «Культура». Об этом сообщает агентство «Русский Запад».

«Сейчас сильно пугать не буду: это национальный проект, нужен результат. С нас спросят и перед людьми тоже нужно отчитаться и им представить все это на суд. Хорошо, договорились?» — сказал глава региона перед подчиненными.

Министр по культуре и туризму области и главы муниципалитетов отчитались перед Алихановым о получении и тратах средств по нацпроекту. Губернатор в свою очередь акцентировал их внимание на дисциплине исполнителей.

На совещании в калининградском правительстве также сообщили, что планируется потратить более полумиллиона рублей на новую сцену, звуковую аппаратуру и осветительные приборы для Гусевской школы искусств, а Светлогорску выделена субсидия в размере почти четырех миллионов рублей на оснащение детской школы искусств имени Гречанинова музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Отмечается, что закупки ведутся по электронным аукционам.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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