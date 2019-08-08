В российском регионе займутся музыкальными школами

В Ивановской области выделят средства на обновление и оснащение музыкальных школ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС в четверг, 8 августа.

Как пояснил собеседник агентства, планируется закупить аккордеоны, скрипки, виолончели, фортепиано, рояль, три пианино, а также партию народных и струнных инструментов. Кроме того, в Кинешемской детской школе искусств отремонтируют концертный зал, установят в нем новые кресла и современное звуковое оборудование.

Также новые музыкальные инструменты и необходимое для образования оборудование появятся в культурных заведениях Шуи, Кохмы и Приволжска.

Отмечается, что всего власти региона выделят на эти цели порядка 27,2 миллиона рублей.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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