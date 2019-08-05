В российской библиотеке оцифруют тысячи книжных памятников

В Российской национальной библиотеке (РНБ) до конца года планируется оцифровать несколько тысяч особо ценных документов книжного наследия страны. Об этом сообщил генеральный директор учреждения Александр Вершинин, передает ТАСС в понедельник, 5 августа.

По его словам, всего планируется перевести в электронный формат восемь тысяч рукописных книг и печатных изданий, из них четыре тысячи оцифрует РНБ. В частности, речь идет о коллекциях книг славянской и древнерусской традиции XI-XIX веков, а также документов, изданных в XVIII веке, в том числе гражданским шрифтом.

Кроме того, к переводу будут представлены русские географические карты страны прошлых веков, русский лубок, плакаты и афиши некоторых культурных мероприятий.

Вершинин подчеркнул, что оцифровочные работы представляют собой комплекс технологически сложных операций, таких как научная обработка документов, подготовка их к сканированию, непосредственное проведение съемки и разработка базы данных. Все процессы проводятся с обеспечением мер сохранности.

Собеседник агентства добавил, что всего по России за шесть лет планируется оцифровать как минимум 48 тысяч книжных памятников.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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