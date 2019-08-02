Старейший музей Северного Кавказа приведут в порядок

В Северной Осетии к концу декабря завершится реконструкция Национального музея, который был основан в 1893 году и считается старейшим музеем Северного Кавказа. Об этом сообщил ТАСС глава регионального Минкульта Эльбрус Кубалов.

«Мы следим за ходом ремонтных работ, все должно завершиться согласно проекту», — подчеркнул министр.

По его словам, на данный момент в музее уже создано фондохранилище, которого там раньше не было. Оно оснащено необходимым оборудованием для хранения экспонатов, в том числе уникальных, пояснил Кубалов.

Кроме того, после реконструкции в здании музея, располагающемся в самом центре Владикавказа, появятся новые выставочные и экспозиционные площади, а также реставрационные мастерские и служебные помещения.

Реконструкцию Национального музея начали в 2008 году, однако работы неоднократно приостанавливались из-за отсутствия финансирования. В 2017 году Министерство культуры России и правительство Северной Осетии выделили на эти цели 97,83 миллиона рублей.

Модернизация инфраструктуры и реновация учреждений культуры предусмотрены федеральной программой «Культурная среда» нацпроекта «Культура», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Согласно ей, к концу 2024 года в российских городах в общей сложности построят, реконструируют и отремонтируют 500 культурно-досуговых учреждений. На реализацию программу планируется направить 84 миллиарда рублей.

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