В российском селе отремонтируют дом культуры впервые за 35 лет

В селе Кыра Забайкальского края проведут капитальный ремонт местного дома культуры. Об этом сообщила директор учреждения Татьяна Кирсанова, передает ТАСС в понедельник, 8 июля.

«Дом культуры в селе Кыра построили в 1970 году, его капитальный ремонт не проводили с 1984 года», — отметила собеседница агентства. По ее словам, на проведение работ было выделено около 5,5 миллиона рублей.

Планируется, что в здании заменят окна, двери, полы и отопительную систему, а также приведут в порядок фойе и фасад учреждения. Согласно плану, ремонт завершат не позднее 1 ноября текущего года, однако руководство рассчитывает, что работы закончатся уже в сентябре.

Отмечается, что всего в регионе будет проведен ремонт 11 культурных учреждений — на эти цели из федерального бюджета направили 65,5 миллиона рублей. Также планируется оснастить заведения новым необходимым оборудованием, музыкальными инструментами и учебными материалами и закупить пять автоклубов.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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